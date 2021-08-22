Армия Путин: поддержку денежного довольствия военнослужащих не должна «съесть» инфляция Тимур Шерзад Правительство, по словам президента, работает по возвращению инфляции в рамки, соответствующие планам развития экономики России. Но до того, как это произойдет, надо реагировать в социальной сфере на эти процессы. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Ильин, РИА Новости Читайте нас на: Владимир Путин заявил, что поддержку денежного довольствия военнослужащих не должна «съесть» инфляция. «Один из важнейших вопросов - это, конечно, денежное довольствие. На протяжении последних лет Минобороны по инициативе министра и при моем согласии, осуществляло дополнительные выплаты военнослужащим. И, безусловно, это не должно быть нивелированным в связи с инфляцией», - отметил Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия». Президент отметил, что в Минобороны осуществлялось индексирование денежного довольствия по прогнозируемой инфляции в районе 4 процентов. Фактически инфляция сейчас от года к году - 6 процентов. Правительство, по словам президента, работает по возвращению инфляции в рамки, соответствующие планам развития экономики России. Но до того, как это произойдет, надо реагировать в социальной сфере на эти процессы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика