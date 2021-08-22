Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb стартовала с Байконура

Анна Берестовая
01:15 22.08.2021
С Байконура успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с 34 британскими спутниками OneWeb.
Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb стартовала с Байконура
© Фото: roscosmos.ru
Читайте нас на:

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и британскими спутниками была успешно запущена с космодрома Байконур. Трансляция события велась на сайте Роскосмоса и в аккаунтах корпорации в социальных сетях.

«Союз» доставит на орбиту Земли 34 аппарата OneWeb. Весь процесс займет, ориентировочно, около четырех часов. Через девять минут после старта будет произведено отделение «Фрегата», после чего, при отдалении от планеты на необходимое расстояние, спутники также отделятся в несколько этапов. Развоз приборов по орбите займет три часа 45 минут

Ранее запуск ракеты-носителя был дважды перенесен. В первый раз пуск сместили на резервную дату по техническим причинам, после чего мероприятие отложили еще на сутки. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что второе откладывание старта «Союза» было проведено по просьбе иностранного заказчика.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:56 В стране и мире
Видео
Эффектный салют в честь 800-летия города украсил небо Нижнего Новгорода: видео
22:35 Спорт
Медведев уступил Рублеву в полуфинале теннисного турнира в Цинциннати
21:05 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с места взрыва в московской квартире
20:21 В стране и мире
Видео
Путин посетил парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде
18:48 В стране и мире
Два человека погибли после взрыва устройства в московской квартире
Популярное
Видео
Акварель, масло и дерево: какие работы Сергея Шойгу показали на выставке в Казани
Видео
Ветеран КГБ рассказал, почему талибы* так легко захватили Кабул
Минобороны РФ передаст Амурской области плавающие транспортеры для борьбы с паводками
Видео
Шойгу лично проехал трассу «Танкового биатлона» перед началом АрМИ-2021 на танке Т-80БВМ
Видео
Ветеран ФСБ рассказал, почему российское посольство продолжает работать в Кабуле
Шойгу заявил, что человечество движется к гибели из-за неправильного потребления товаров
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.