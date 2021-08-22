Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и британскими спутниками была успешно запущена с космодрома Байконур. Трансляция события велась на сайте Роскосмоса и в аккаунтах корпорации в социальных сетях.

«Союз» доставит на орбиту Земли 34 аппарата OneWeb. Весь процесс займет, ориентировочно, около четырех часов. Через девять минут после старта будет произведено отделение «Фрегата», после чего, при отдалении от планеты на необходимое расстояние, спутники также отделятся в несколько этапов. Развоз приборов по орбите займет три часа 45 минут

Ранее запуск ракеты-носителя был дважды перенесен. В первый раз пуск сместили на резервную дату по техническим причинам, после чего мероприятие отложили еще на сутки. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что второе откладывание старта «Союза» было проведено по просьбе иностранного заказчика.