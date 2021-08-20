Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb с Байконура перенесен

Запуск с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1б» перенесен на резервную дату по техническим причинам. Соответствующую информацию сообщили на сайте Роскосмоса.

«Союз» с разгонным блоком «Фрегат» должен был вывести на орбиту Земли 34 спутника британской компании OneWeb. По предварительным данным, пуск ракеты-носителя запланирован на 21 августа в 01:18 по московскому времени.

Ранее запуск британских аппаратов уже был перенесен с 5 августа на пятницу текущей недели. Как сообщала пресса, предшествующий перенос был связан с проблемами с самими спутниками OneWeb, которые не смогли доставить вовремя из-за затруднений при производстве.