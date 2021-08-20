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Рогозин: запуск ракеты «Союз-2.1б» перенесен по просьбе иностранного заказчика

Алексей Курильченко
22:04 20.08.2021
В Роскосмосе заявили, что иностранный заказчик попросил перенести запуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb.
Рогозин: запуск ракеты «Союз-2.1б» перенесен по просьбе иностранного заказчика
© Фото: roscosmos.ru
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал очередной перенос запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с британскими спутниками OneWeb с космодрома Байконур. По его словам, об этом попросил иностранный заказчик.

«На Байконуре перенос пуска РКН на сутки по просьбе иностранного заказчика из-за неготовности его наземных средств измерений», - написал Рогозин в Twitter.

Ранее РИА Новости сообщили о том, что запуск «Союз-2.1б» был перенесен на резервную дату по техническим причинам. Планировалось, что пуск будет совершен 21 августа в 01:18 по московскому времени.

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