Рогозин: запуск ракеты «Союз-2.1б» перенесен по просьбе иностранного заказчика

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал очередной перенос запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с британскими спутниками OneWeb с космодрома Байконур. По его словам, об этом попросил иностранный заказчик.

«На Байконуре перенос пуска РКН на сутки по просьбе иностранного заказчика из-за неготовности его наземных средств измерений», - написал Рогозин в Twitter.

Ранее РИА Новости сообщили о том, что запуск «Союз-2.1б» был перенесен на резервную дату по техническим причинам. Планировалось, что пуск будет совершен 21 августа в 01:18 по московскому времени.