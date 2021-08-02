Опубликовано видео якобы с места ДТП с участием перевозившего россиян автобуса в Турции

Пользователь Instagram опубликовал видео, которое предположительно было снято на месте ДТП с участием автобуса, в котором находились российские туристы. Судя по геолокации, видео было снято в Анталье, где и произошла трагедия.

На кадрах видно разбитый белый автобус, возле которого собралась толпа. Возле места трагедии образовался затор.

По информации турфирмы «Интурист», которую передает ТАСС, 16 пострадавших в аварии доставили в четыре больницы города. Также фирма открыла горячую линию для родственников пострадавших. Отмечается, что все туристы прибыли из Самарской области.

Ранее в Генконсульстве РФ сообщили, что в ДТП с участием автобуса в Анталье погибли трое россиян. В реанимации оказались двое человек. Позже появилась информация, что число погибших увеличилось до четырех.