Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: число погибших в ДТП с перевозившим россиян автобусом в Турции увеличилось до четырех

Кирилл Васин
20:15 02.08.2021
Открыта горячая линия для родственников пострадавших.
СМИ: число погибших в ДТП с перевозившим россиян автобусом в Турции увеличилось до четырех
© Фото: instagram, necdetsaydam
Читайте нас на:

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Интурист», число жертв ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье увеличилось до четырех.

«Сейчас есть информация о четырех погибших», - приводит агентство слова представителя компании.

Также компания открыла горячую линию для родственников пострадавших.

Ранее «Звезде» в Генконсульстве РФ подтвердили, что в автобусе находились туристы из России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:03 Спорт
Валерий Карпин покинул пост главного тренера ФК «Ростов»
20:22 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео якобы с места ДТП с участием перевозившего россиян автобуса в Турции
20:15 В стране и мире
СМИ: число погибших в ДТП с перевозившим россиян автобусом в Турции увеличилось до четырех
19:21 В стране и мире
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами
18:09 Армия
Вместе против терроризма: под Волгоградом начались российско-индийские учения «Индра-2021»
Популярное
СМИ: в деле о гибели дочери Конкина появились новые подробности
Видео
«Глазами снаряда»: уникальные кадры заряжания изнутри боевого модуля для БМД-4М
«Сразу двух зайцев»: исследователи раскрыли свойства лекарства из борщевика
Сбылось предсказание Эйнштейна: астрономы впервые увидели свет из-за черной дыры
«Письмо от предателя»: бывшая жена Мамаева показала его послание из «Бутырки»
Видео
Загадочный объект пролетел в небе над охваченной пожарами Турцией
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.