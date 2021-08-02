СМИ: число погибших в ДТП с перевозившим россиян автобусом в Турции увеличилось до четырех

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Интурист», число жертв ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье увеличилось до четырех.

«Сейчас есть информация о четырех погибших», - приводит агентство слова представителя компании.

Также компания открыла горячую линию для родственников пострадавших.

Ранее «Звезде» в Генконсульстве РФ подтвердили, что в автобусе находились туристы из России.