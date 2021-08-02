СМИ: число погибших в ДТП с перевозившим россиян автобусом в Турции увеличилось до четырех
Открыта горячая линия для родственников пострадавших.
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Интурист», число жертв ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье увеличилось до четырех.
«Сейчас есть информация о четырех погибших», - приводит агентство слова представителя компании.
Также компания открыла горячую линию для родственников пострадавших.
Ранее «Звезде» в Генконсульстве РФ подтвердили, что в автобусе находились туристы из России.