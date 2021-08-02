Генконсульство: трое россиян погибли в ДТП с туристическим автобусом в Турции

В Генконсульстве РФ сообщили, что в ДТП с участием автобуса в Анталии погибли трое россиян, еще двое находятся в реанимации.

Об аварии сообщил турецкий телеканал Tv100. По его данным, в аварии погибли два человека.

Как передает ТАСС со ссылкой на туристическую фирму «Интурист», в транспорте находились 22 россиянина, включая девять детей.