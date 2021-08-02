Врач назвал главную опасность постковидного синдрома

Постковидный синдром может проявляться самыми разными признаками. Симптоматика зависит от того, какие заболевания у человека наблюдались до инфицирования, потому что коронавирус обостряет хронические состояния человека. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал гастроэнтеролог, врач-терапевт Никита Харлов.

«Коронавирус, с которым мы столкнулись, имеет такую особенность: он обостряет все хронические заболевания, которые у человека были до заражения им. Соответственно, когда этот вирус покидает человека, уходит в ремиссию, то человеку приходится заниматься именно обострением длительным того, чем он болел раньше, не считая тех самых распространенных явлений, как потеря обоняния, потеря чувства вкуса, то есть то, что характерно для вируса», - пояснил специалист.

В качестве примера Харлов привел наблюдения из своей практики. Он добавил, что со стороны гастроэнтерологии у людей обостряются холециститы, панкреатиты, синдром раздраженного кишечника, запоры становятся острее и дольше протекают. Влияет COVID-19 и на нервную систему.

«Также это (постковидный синдром. - Прим. ред.) может ударить и по нервной системе: у человека длительное время сохраняется состояние, похожее на депрессивное, может начаться реактивная депрессия разной степени тяжести. Также, конечно, если у человека были явления типа астмы или бронхита, то какое-то время они будут тоже сильнее проявляться после коронавируса», - добавил доктор.

При этом постковидный синдром может длиться от месяца до полугода, резюмировал Харлов.