В РАН рассказали, как восстановить мозг после коронавируса

Восстановлению мозга после перенесенного коронавируса или инсульта может помочь решение творческих задач. Такое мнение высказал специалист Института мозга человека им. Бехтеревой РАН Денис Федоряк, комментируя исследование журнала The Lancet, в котором говорится о влиянии COVID-19 на когнитивные функции.

«Исследование очень интересное, но это только начало. Пока много неясностей. Для того, чтобы восстановить когнитивную функцию, есть специальная реабилитация. Единственный способ, который нам позволяет улучшить пластичность мозга - это не просто решение задачек, потому что решение простых логических задачек или кроссвордов тоже может превратиться в рутину. Мозг становится пластичным, когда он решает творческие задачи. Люди, которые постоянно решают в своей работе творческие задачи, что-то новое, они восстанавливаются быстрее после инсульта и других заболеваний, я думаю, что COVID-19 тоже не будет исключением», - высказал свою позицию ученый в эфире «Говорит Москва».

Ранее исследователи американского Университета штата Луизиана выяснили, как коронавирусная инфекция может поражать мозговые клетки. Специалисты пришли к выводу, что именно из-за поражения мозга врачи часто наблюдают у переболевших или болеющих COVID-19 людей многие неврологические симптомы, включая потерю обоняния и вкуса, дезориентацию, психозы и инсульты.