Тела погибших на Ключевском вулкане туристов эвакуированы
Экипаж спасательного вертолета МЧС РФ обнаружил погибших мужчин 19 августа, они разбились при спуске с ледника, упав со склона.
© Фото: Алексей Куденко РИА Новости
В МЧС РФ сообщили о завершении операции по эвакуации тел двух туристов, которые погибли на вулкане Ключевская сопка на Камчатке.
«Оба тела эвакуированы. Применялся вертолет, работали спасатели», - сообщили в ведомстве.
Двое погибших мужчин совершали восхождение в составе группы. Однако высоте около 4100-4200 метров оступились при спуске с ледника и упали в обрыв.
Ранее турист Валерия Ванина рассказала «Звезде» подробности произошедшего. По ее словам, туристическая группа была зарегистрирована и не раз совершала восхождение на горы.