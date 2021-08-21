Тела погибших на Ключевском вулкане туристов эвакуированы

В МЧС РФ сообщили о завершении операции по эвакуации тел двух туристов, которые погибли на вулкане Ключевская сопка на Камчатке.

«Оба тела эвакуированы. Применялся вертолет, работали спасатели», - сообщили в ведомстве.

Двое погибших мужчин совершали восхождение в составе группы. Однако высоте около 4100-4200 метров оступились при спуске с ледника и упали в обрыв.

Ранее турист Валерия Ванина рассказала «Звезде» подробности произошедшего. По ее словам, туристическая группа была зарегистрирована и не раз совершала восхождение на горы.