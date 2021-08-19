В стране и мире Спасатели обнаружили тела погибших на Ключевском вулкане туристов Валентина Пескова Двое мужчин оступились при спуске с ледника и упали со склона вечером 17 августа, на следующий день туда вылетел вертолет со спасателями. © Фото: Евгений Нескоромный РИА Новости Читайте нас на: Тела обоих туристов, которые погибли на вулкане Ключевская сопка, обнаружили спасатели в ходе поисковой операции. Мужчины, совершавшие восхождение на ледник, погибли 17 августа. «Одно из тел было обнаружено на высоте 3,5 тысячи метров, второе - на высоте 3560 метров», - сообщили в главном управлении МЧС по Камчатскому краю. Трагедия произошла вечером два дня назад на высоте около 4100-4200 метров. Двое мужчин неосторожно оступились при спуске с ледника и упали со склона. Утром 18 августа на место трагедии вылетел вертолет со спасателями, и были начаты поиски туристов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика