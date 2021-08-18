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Очевидец рассказал о гибели двоих мужчин при спуске с вершины вулкана на Камчатке

Кира Карон
09:43 18.08.2021
Во время спуска с вершины вулкана на Камчатке сорвались двое туристов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Евгений Нескоромный, РИА Новости
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Вечером 17 августа на Камчатке сорвался с вулкана Ключевская Сопка во время спуска 46-летний депутат горсовета Железногорска Андрей Закалин, а также 35-летний мужчина. В результате происшествия оба погибли. О том, что произошло накануне при спуске с вершины, рассказала «Звезде» турист Валерия Ванина.

«У нас погибло два человека. Сначала сорвался один участник метров за 200 до вершины, где-то 4 600 была высота. Он сорвался, покатился. Двое ребят захотели спуститься и посмотреть, жив ли, или оказать помощь и посмотреть, где тело находится, чтобы сообщить МЧС. Они его нашли издалека, он лежал на краю обрыва ледника. Один из двоих тоже на камне поскользнулся, полетел и разбился. Мы увидели, как первый полетел Александр. Второго человека мы уже не видели, потому что мы в срочном порядке стали спускаться с горы, время уже подходило к вечеру. Погода стала меняться. Плюс это происходило ниже со вторым человеком. Что было со вторым, мы не видели, рассказал Владимир, который тоже спускался», - сказала Ванина.

Она отметила, что третий участник жив и здоров.


«Он спустился к телу Андрея (второй погибший), чтобы посмотреть, жив или не жив. Скончался на месте. Он остался там, потому что Андрей был в яркой одежде, чтобы МЧС показать место, где находится одно тело, и оттуда будет проще найти тело второго. Мы сразу же, как только произошла первая трагедия с Александром, сообщили в МЧС. По итогу Владимир самостоятельно выбрался из ледника, он спустился к нам в лагерь», - рассказала Ванина.

В заключение она отметила, что туристическая группа была зарегистрирована и не раз совершала восхождение на горы.

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