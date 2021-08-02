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«Мы никому не дадим себя в обиду»: Матыцин о допинговых обвинениях против россиян на Олимпиаде

Алексей Курильченко
Андрей Кошкин
14:47 02.08.2021
Министр спорта РФ прокомментировал успехи российских спортсменов в Токио и новые обвинения в применении допинга.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Naoki Morita, AFLO, Globallookpress
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Новые медали - серебро и две бронзы - в копилке нашей сборной на Олимпиаде в Токио. Сергей Каменский в стрельбе из винтовки уступил лишь представителю КНР. Его медаль стала 45-й завоеванной российскими атлетами в Японии. А чуть позже Дарья Шмелева и Анастасия Войнова отличились на велотреке - они взяли бронзу в командном спринте. И гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях.

Как заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, наши спортсмены выступают достойно. Сегодня он провел заседание оперативного штаба, где обсуждали в том числе успехи российских олимпийцев. В то же время в адрес наших спортсменов на Играх продолжают звучать обвинения в допинге. Разумеется, члены сборной и спортивное руководство отреагировало на эти заявления.

Как рассказал представитель ОКР Андрей Конокотин по видеосвязи прямо из Олимпийской деревни в Токио, российские спортсмены сосредоточены на подготовке, их тренерские команды плотно работают с олимпийцами и пятое командное место не предел. Министр спорта назвал даже историческими победы и другие награды в некоторых видах спорта, где побеждают россияне.

Как сказал Матыцин, у наших спортсменов 45 разных медалей - 22 спортсмена стали олимпийскими чемпионами или взяли серебро, есть и те, кто стал двукратным чемпионом. Например, в стрельбе и у наших саблисток. Есть подросшее поколение: в тхэквондо, баскетболе три на три и других дисциплинах.

«Надеемся, конечно, на медали в видах спорта, в которых еще предстоят старты. Очень переживаем за легкую атлетику, надеемся на победы и в прыжках в высоту. Практически все спортсмены едут с одной мечтой - завоевать медаль», - дополнил министр спорта.

Отвечая на вопрос о том, как же чувствуют себя наши спортсмены без формы, без флага и без гимна, Олег Матыцин подчеркнул что во время награждения играет произведение Чайковского и ни у кого не возникает сомнения, кого и из какой страны награждают. А по поводу нападок из-за допинг-тестов наших спортсменов министр сказал, что спокойствию наших спортсменов ничего не угрожает.

«Олимпийские игры - не место для политизации и заявлений в адрес спортсменов и стран. Представители Международного олимпийского комитета говорят, что Россия достойно себя ведет, решения по ограничениям не нарушаются. Мы уважаем правила игры. Мы никому не дадим себя в обиду и всегда будем высоко нести знамя нашей страны», - отметил Матыцин.

Министр заключил, что Олимпиада - это время для демонстрации консолидации. Именно это должны показывать спортсмены, и именно такое поведение демонстрируют наши спортсмены и вся наша команда.

Ранее в Международном олимпийском комитете отметили, что среди российских спортсменов, прибывших для участия в Олимпийских играх в Токио, не было зарегистрировано положительных тестов на допинг. Такое заявление сделал директор по коммуникациям организации Марк Адамс.

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