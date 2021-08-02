В МОК заявили, что не видят позитивных допинг-тестов у россиян на Олимпиаде в Токио

В Международном олимпийском комитете отметили, что среди российских спортсменов, прибывших для участия в Олимпийских играх в Токио, не было зарегистрировано положительных тестов на допинг. Такое заявление сделал директор по коммуникациям организации Марк Адамс.

По его словам, Международный орган по тестированию провел самую масштабную проверку в истории Игр, в ходе которой было отмечено, что Россия выполнила 85% данных ей рекомендаций.

«ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики), кажется, много что делает», - цитирует Адамса РИА Новости.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил мнение, что нападки в сторону участников Олимпиады из РФ обусловлены их успешным выступлением на соревнованиях. Он отметил, что отечественные спортсмены более чем способны успешно выступать без допинга.