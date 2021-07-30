Диетолог назвала допустимую порцию сладостей, пиццы и алкоголя в неделю

Пиццу, сладости и алкоголь стоит употреблять умеренно. К этому призвала британский диетолог Кейт Ллеуэлин-Уотерс. По ее словам, есть пиццу нужно не чаща раза в неделю, выбирая при этом качественный продукт, а не блюдо из ресторанов быстрого питания.

«Здоровая пицца, содержащая смесь различных овощей и высококачественного источника белка, такого как тунец и яйца, может быть с высоким содержанием клетчатки, белка, полезных жиров, кальция, витаминов и минералов, и ее можно включать в сбалансированный рацион один раз в неделю», - цитирует Daily Mail диетолога.

Шоколадные батончики с высоким содержанием сахара должны появляться в рационе один-два раза в неделю. Специалист подчеркнула, что речь в этом случае идет о продукте, содержащем около 22,5 г сахаров на 100 г.

То же ограничение действует и для других сладостей, при этом отдавать предпочтение лучше самостоятельно приготовленным, а не покупным сладостям. В этом случае можно регулировать количество сахара и быть уверенным в отсутствии в них химических добавок.

По мнению диетолога, употребление алкоголя разрешено несколько раз в неделю, однако порции должны быть сведены к одному-двум стаканам вина в день.

Ллеуэлин-Уотерс призвала при этом не напиваться и устраивать дни без употребления спиртных напитков.