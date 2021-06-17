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Врач перечислила продукты, провоцирующие тромбоз

Анна Касаткина
03:33 17.06.2021
В первую очередь из рациона следует исключить сахар и простые углеводы, отметила специалист.
Врач перечислила продукты, провоцирующие тромбоз
© Фото: pixabay
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Некоторые продукты способны вызывать нарушения свертываемости крови и тромбоз, особенно у людей в группе риска. Об этом предупредила врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

В зоне риска, по ее словам, находятся люди с атеросклерозом и сахарным диабетом, наследственными сердечно-сосудистыми заболеваниями, с избыточной массой тела, курящие.

Чтобы снизить риск возникновения тромбозов, рекомендуется минимизировать в рационе простые углеводы, такие как сладости, хлеб и выпечку, а также сахар, в немалом количестве содержащийся в соусах, полуфабрикатах и обезжиренных продуктах.

«Безусловно, одним из самых опасных является алкоголь. Не злоупотребляйте, а лучше - исключите совсем», - подчеркнула Кореневич в видео на своем YouTube‑канале.

Тем, кто принимает разжижающие кровь препараты, врач рекомендовала отказаться от продуктов с высоким содержанием витамина К, таких как зеленый чай, говяжья и свиная печень, овощи зеленого цвета. Данные продукты нивелируют действие лекарств, что может привести к серьезным последствиям.

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