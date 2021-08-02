Число жертв наводнения в Китае выросло до 302 человек

Число жертв наводнения в китайской провинции Хэнань, согласно последним данным официальных властей, выросло до 302 человек. При этом еще 50 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 99 жертвах природной катастрофы.

«По данным на 12.00 2 августа из-за продолжительных ливней в провинции Хэнань в общей сложности погибли 302 человека», - цитирует РИА Новости заявление властей Китайской Народной Республики.

Как известно, основной удар стихии, которая разразилась в Китае 17 июля, принял на себя город Чжэнчжоу.

Из-за большого количества осадков в Чжэнчжоу разрушилась плотина. Вода там хлынула прямо на улицы, смывая все на своем пути, не щадя ни прохожих, ни автомобили. Местами вода полностью накрывала транспортные средства.

Президент России Владимир Путин в телеграмме выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с трагедией.