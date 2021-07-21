В стране и мире Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с трагическим наводнением Алексей Курильченко Президент России направил телеграмму с соболезнованиями председателю КНР Си Цзиньпину. © Фото: Featurechina Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин направил телеграмму председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. В тексте российский лидер выразил соболезнования в связи с гибелью людей при наводнении в провинции Хэнань. «Президент Российской Федерации передал слова искреннего сочувствия тем, кто потерял родных и близких в результате этого бедствия, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в сообщении на сайте Кремля. Трагедия произошла городе Чжэнчжоу. Из-за обрушившегося наводнения пассажиры не смогли выбраться из подземки. Сообщается о десятках погибших. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика