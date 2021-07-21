Число жертв наводнения в китайской провинции Хэнань выросло до 25 человек

Не менее 25 человек погибли, еще семь числятся пропавшими без вести в результате проливных дождей в провинции Хэнань. Об этом сообщают власти.

Ранее сообщалось о 12 погибших и пяти пострадавших - пассажиры оказались в ловушке из-за обрушившегося наводнения в метро.

Как известно, в настоящий момент эвакуировано уже более 160 тысяч человек. Сильнейшие проливные дожди обрушились на провинцию в центральной части Китая в субботу, 17 июля. Основной удар принял на себя город Чжэнчжоу.

Из-за большого количества осадков разрушилась плотина. Вода хлынула на городские улицы, смывая все на своем пути, в том числе прохожих и даже автомобили. Местами вода полностью покрывала транспортные средства.

Как прогнозируют синоптики, дожди продлятся в городе как минимум до вечера.