Инфекционист оценил перспективы использования назальной вакцины против коронавируса

В Центре имени Н.Ф. Гамалеи планируют проведение клинических испытаний назальной вакцины против коронавируса COVID-19. По словам директора центра Александра Гинцбурга, прогресс в исследовании наблюдается серьезный. Он пояснил, что такая вакцина является вторым компонентом «Спутника V».

Врач-инфекционист и кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский рассказал «Звезде» о перспективах такой инициативы. По его словам, все очевидно требует изучения, но потенциально имеет будущее, так как значительно упрощает всю процедуру.

«Можно быстрее в простых условиях вакцинировать широкие слои населения. Назальная вакцина подразумевает введение вируса в то место, куда может попасть настоящий коронавирус. В слизистых оболочках верхних дыхательных путей есть вероятность того, что будет вырабатываться большое количество иммуноглобулина-А, который препятствует заражению», - сказал Вознесенский.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ближайшее время будет зарегистрирована пятая российская вакцина от коронавируса. Названия у нее на данный момент нет.