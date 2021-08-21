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Инфекционист оценил перспективы использования назальной вакцины против коронавируса

Егор Левин
12:00 21.08.2021
По словам эксперта, инициатива потенциально имеет будущее, так как значительно упрощает всю процедуру.
Инфекционист оценил перспективы использования назальной вакцины против коронавируса
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости
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В Центре имени Н.Ф. Гамалеи планируют проведение клинических испытаний назальной вакцины против коронавируса COVID-19. По словам директора центра Александра Гинцбурга, прогресс в исследовании наблюдается серьезный. Он пояснил, что такая вакцина является вторым компонентом «Спутника V».

Врач-инфекционист и кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский рассказал «Звезде» о перспективах такой инициативы. По его словам, все очевидно требует изучения, но потенциально имеет будущее, так как значительно упрощает всю процедуру.

«Можно быстрее в простых условиях вакцинировать широкие слои населения. Назальная вакцина подразумевает введение вируса в то место, куда может попасть настоящий коронавирус. В слизистых оболочках верхних дыхательных путей есть вероятность того, что будет вырабатываться большое количество иммуноглобулина-А, который препятствует заражению», - сказал Вознесенский.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ближайшее время будет зарегистрирована пятая российская вакцина от коронавируса. Названия у нее на данный момент нет.

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