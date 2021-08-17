Попова заявила о скором появлении пятой российской вакцины от COVID-19

В ближайшее время будет зарегистрирована пятая российская вакцина от коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время круглого стола «Санитарный щит страны - безопасность для граждан». Руководитель ведомства не уточнила название нового препарата.

«Четыре российские вакцины зарегистрированы, на подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса», - сказала Попова.

Ранее Попова сообщала, что в 22 регионах РФ отмечается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, в 28 ситуация стабилизируется и еще в 35 пока наблюдается рост числа случаев заражения. На сегодняшний день отмечается рост числа перенесших COVID-19, а также рост числа привитых граждан.