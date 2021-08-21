Центр имени Гамалеи готов перейти к клиническим испытаниям назальной вакцины от COVID-19

Ученые Центра имени Гамалеи завершили доклинические исследования назальной вакцины от коронавируса и уже готовы перейти к следующему этапу - клиническим испытаниям. Об этом заявил директор учреждения Александр Гинцбург.

«С назальной вакциной сейчас серьезный прогресс, доклиника вся сделана. Готовы перейти к клиническим исследованиям», - сообщил Гинцбург ТАСС.

Как пояснил ученый, назальная вакцина будет являться вторым компонентом «Спутника V» и распыляться в нос с помощью специального шприца с насадкой.

До этого глава Центра имени Гамалеи ранее сообщал, что клинические испытания нового назального препарата могут начаться только в конце 2021 или начале 2022 года, а его регистрация может произойти только в 2022 году.