Новейший однодвигательный истребитель Checkmate может получить название Су-75. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Дело в том, что это рабочее название. Мы конечно же придем в итоге к номенклатуре традиционной, к которой мы привыкли. Скорее всего, это Су-75. То есть если база берется от Су-57, то вариант Су-75», - сказал Мантуров в интервью телеканалу РБК.

Напомним, Checkmate - новейший российский однодвигательный многофункциональный самолет пятого поколения. Машина в основном экспортная - как сообщалось ранее, ее стоимость будет в несколько раз меньше, чем у ближайших аналогов.

Также недавно стало известно место, где будут собирать новый самолет - это авиазавод в Комсомольске-на-Амуре.