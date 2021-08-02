Новейший однодвигательный истребитель Checkmate может получить название Су-75
Как сообщил глава Минпромторга Денис Манутров, «Шах и мат» - рабочее название. В итоге, скорее всего, мы придем к традиционной номенклатуре, как и в случае с другими самолетами.
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Новейший однодвигательный истребитель Checkmate может получить название Су-75. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Дело в том, что это рабочее название. Мы конечно же придем в итоге к номенклатуре традиционной, к которой мы привыкли. Скорее всего, это Су-75. То есть если база берется от Су-57, то вариант Су-75», - сказал Мантуров в интервью телеканалу РБК.
Напомним, Checkmate - новейший российский однодвигательный многофункциональный самолет пятого поколения. Машина в основном экспортная - как сообщалось ранее, ее стоимость будет в несколько раз меньше, чем у ближайших аналогов.
Также недавно стало известно место, где будут собирать новый самолет - это авиазавод в Комсомольске-на-Амуре.