Стоимость новейшего истребителя Checkmate составит 25-30 миллионов долларов
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Стоимость новейшего истребителя Checkmate составит 25-30 миллионов долларов
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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