Названо место сборки новейшего однодвигательного истребителя Checkmate

Новейший российский однодвигательный истребитель Checkmate будут собирать на КнААЗ - авиазаводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. Эту информацию подтвердил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

«Checkmate будут собирать здесь», - сказал генеральный директор ОАК.

Сегодня авиазавод посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он осмотрел агрегатно-сборочные цеха и кабины истребителей, а также провел беседы с летчиками-испытателями. Кроме того, Мишустин провел встречу со студентами Московского авиационного института в цеху финальной сборки.

Прототип легкого тактического истребителя Checkmate был представлен гостям авиасалона МАКС-2021 в Жуковском 20 июля. Он разрабатывается компанией «Сухой», которая входит в госкорпорацию «Ростех». Новая машина будет ориентирована на экспортные поставки. Первый полет легкого однодвигательного истребителя 5-го поколения ожидается в 2023 году.