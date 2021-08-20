Армия Шойгу заявил, что обновление военкоматов затронет 40% россиян Андрей Аркадьев В совещании принимают участие главы российских регионов, заместители главы военного ведомства, командующие войсками военных округов и Северным флотом. © Фото: Zamir Usmanov, Russian Look, Globallookpress Читайте нас на: Обновление военных комиссариатов, включая внедрение в их работу IT-технологий, затронет 40% граждан РФ, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании сегодня, 20 августа. «По нашим расчетам, реализация намеченных планов позволит обеспечить комфортное обслуживание для более чем 40% населения страны», - сказал министр. Шойгу подчеркнул, что в связи с распространением коронавируса важно дать людям возможность получать услуги в электронном виде. На совещании Шойгу предложил определить меры по более эффективному использованию массивов данных военных комиссариатов и информационных ресурсов российских субъектов. Напомним, в конце июля в подмосковном парке «Патриот» Шойгу и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали соглашение о цифровизации военкоматов области. В начале июня глава российского военного ведомства прибыл с проверкой в один из столичных военкоматов и раскритиковал руководство за отсутствие должного технического оснащения. Во время рабочей поездки в Тверскую область 9 июня Шойгу анонсировал программу обновления военкоматов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика