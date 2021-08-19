Шойгу лично проехал трассу «Танкового биатлона» перед началом АрМИ-2021 на танке Т-80БВМ

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу лично проехал трассу «Танкового биатлона» перед началом Армейских международных игр-2021 на танке Т-80БВМ.

Глава Минобороны РФ высоко оценил готовность полигона в Алабине к проведению мероприятия. Также он пожелал успехов в соревнованиях российским танковым экипажам.

Армейские международные игры-2021 открываются 22 августа. С самого начала проведения Россия всегда побеждала. Государств, желающих принять участие в АрМИ, с каждым годом становится больше.

Ранее в Алабино состоялась пристрелка бронетехники для «Танкового биатлона». В конкурсе примут участие 19 стран со всего мира. Суть состязания - пройти на время специально созданную танковую трассу, преодолеть препятствия, поразить мишени, не получая штрафных очков.