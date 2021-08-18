О целях АрМИ, странах-участницах и новых конкурсах: большое интервью министра обороны РФ Сергея Шойгу

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поделился в беседе с газетой «Красная звезда» множеством самой интересной информации о становлении Армейских международных игр и их развитии с самого начала до нынешнего состояния.

Россия с самого начала проведения мероприятия всегда побеждала. Это способствует росту авторитета ВС РФ и внутри страны, и на международной арене. Дополнительный импульс к развитию получает военное и военно-техническое сотрудничество - государств, желающих принять участие в АрМИ, с каждым годом становится больше. Рассказал Шойгу и о другом важнейшем и масштабном мероприятии предстоящей недели - Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», который уже второй год проводится одновременно с Играми.

- Сергей Кужугетович, предлагаю в начале нашей беседы вспомнить, как все начиналось и, главное, зачем. С какой целью было решено проводить Армейские международные игры?

- Главная цель Армейских международных игр - это повышение боеспособности Вооруженных сил. Вы же помните, как в ходе первых внезапных проверок в 2013 году выяснилось, что некоторые части в общем-то не очень готовы, а отдельные подразделения совсем не готовы. И тогда был принят ряд кардинальных мер и решений для повышения боеготовности, обученности войск. В связи с этим появились программы по приведению в порядок практически всех наших полигонов. Приняли решение о пятикратном увеличении расхода боеприпасов на боевых стрельбах в видах и родах войск Вооруженных сил. Все это было впоследствии выполнено. Кроме того, требовалось усовершенствовать формы обучения личного состава путем широкого внедрения принципа состязательности, чтобы вовлечь в соревнования практически всех без исключения военнослужащих, кто служит на высокотехнологичной технике. Исходя из этого, мы решили провести в ВС состязания сначала в танковых войсках - придумали «Танковый биатлон», это было в 2013 году.

- Это была ваша идея?

- Да, это действительно была моя идея, потому что хотелось внести какую-то интересную форму в боевую учебу, придать ей новый импульс благодаря состязательности, сделать ее в этом плане зрелищной, популярной среди военнослужащих. В первом соревновании танкистов участвовали четыре страны: Россия и, естественно, наши ближайшие соседи - Армения, Белоруссия и Казахстан. Начало было успешным, и тогда мы решили на следующий год провести большие международные игры. В 2014 году к ним проявили интерес и наши коллеги из дальнего зарубежья.

- В том числе и страны НАТО?

- Да, и они тоже. Итальянцы собирались участвовать, англичане, Германия... Достаточно успешно шли переговоры с Израилем на предмет его участия в «Танковом биатлоне» на своей технике. Однако в 2014 году, вы знаете, они немножко на нас обиделись, хотя в согласованиях дело дошло до понимания необходимости вводить еще одну дисциплину в «Танковом биатлоне» - колесные танки, поскольку у некоторых стран нет гусеничной техники, а только колесная. Тем не менее в 2014 году у нас уже было 11 стран-участниц в «Танковом биатлоне», на международный уровень вышел «Авиадартс». И в 2015 году мы впервые провели Армейские международные игры, в программу которых вошло уже 13 конкурсов, в том числе соревнования водолазов. Затем АрМИ стали набирать популярность. С каждым годом росло число участников, количество государств, направлявших свои команды и принимавших конкурсы. Лишь в прошлом году по известным причинам пришлось несколько сократить число конкурсов и географию Игр, но все равно АрМИ стали крупнейшим и в общем-то единственным масштабным международным мероприятием.

- А сколько стран примет участие в предстоящих VII Армейских международных играх?

- В 2021 году конкурсы пройдут уже в 11 странах. Вместе с Россией - в Армении, Белоруссии, Казахстане, Китае, Иране, Узбекистане, а также в Алжире, Вьетнаме, Сербии и Катаре, которые примут конкурсы на своей территории впервые. В них будут участвовать более 280 команд из 43 государств. Шесть стран направят свои команды впервые - это Бразилия, Буркина-Фасо, Кипр, Малайзия, Камерун и Эквадор.

- Представителей стран НАТО и в этом году не ожидается?

- В этом году у нас будет 11 групп наблюдателей, которые выезжают на Игры. Четыре из них - из стран НАТО.

- Сергей Кужугетович, насколько серьезно относятся в других странах-участницах АрМИ к подготовке своих команд?

- Очень серьезно. В некоторых странах вопросы по определению, в чем участвовать, на какой технике, в какие страны направлять команды, решаются на самом высоком уровне, почти как в свое время у нас, когда заседало политбюро. Кроме того, к нам поступают запросы из ряда стран с просьбой принять их экипажи за два месяца до состязаний, чтобы на наших полигонах наши специалисты - как раз те самые инструкторы, которые занимали первые места в прошлые годы, - подготовили экипажи этих стран. Эти запросы мы, естественно, удовлетворяем.

- Как вы полагаете, 11 стран-соорганизаторов Игр - это много?

- Это очень большая цифра. Ведь чтобы провести конкурс у себя, необходимо в течение года направлять своих специалистов на семинары судей, а перед этим нужно выбрать этих судей, обучить их. Естественно, требуется выполнить все необходимые мероприятия по подготовке полигонов для проведения соревнований у себя в стране.

- АрМИ, получается, приносят пользу в странах, принимающих у себя конкурсы, и тем, что дают возможность усовершенствовать полигонную инфраструктуру. Вспоминаю, как несколько лет назад командующий ССО Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Вадим Денисенко мне рассказывал, что в ходе подготовки к Играм удалось преобразить полигон Брестский.

- Да, каждая страна-соорганизатор Игр готовит полигон для проведения конкурса, тем самым совершенствуя учебно-материальную базу. Мы здесь пошли дальше - у нас в стране действует правило, согласно которому внутрироссийские этапы конкурсов каждый год на одних и тех же полигонах не проводятся. За счет этого мы привели в порядок практически все полигоны. Только в этом году - 34. Кстати, готовность трассы «Танкового биатлона» мы с начальником Генштаба проверили лично. Я управлял Т-80, а он - Т-72.

- Сергей Кужугетович, вы сказали о том, что сама идея проведения Игр преследовала цель повысить уровень обученности личного состава. Значит, в конкурсах Игр должны с учетом отборочных этапов участвовать как можно больше военнослужащих.

- В этом году общая численность участников АрМИ с учетом отборочных этапов в наших Вооруженных силах составила более 459 тысяч. Это летчики, танкисты, моряки, мотострелки, десантники, водители боевых машин, техники, операторы систем ПВО, снайперы, врачи... Практически все, кто предназначен для ведения боевых действий. Для того чтобы дать шанс на победу максимально большему количеству участников, сделать АрМИ массовыми, мы не пошли по пути спорта высоких достижений, это наша принципиальная позиция. У нас так и записано в положении об этих соревнованиях: занявший первое место в следующем году может участвовать в Играх только в качестве инструктора. То есть у нас каждый год борются за победу новые экипажи, новые расчеты и отделения.

- Получается, многократных чемпионов нет?

- Нет и быть не должно. Победители АрМИ должны показывать свое мастерство уже в других местах. Как, например, наши летчики в Сирии. Или танкисты. Ведь даже не победитель, а призер «Танкового биатлона» в одном из ночных боев сжег шесть танков противника.

- Сергей Кужугетович, а кто, кроме нашей страны, сегодня в лидерах АрМИ?

- Из года в год успешно выступают коллеги из Китая и Белоруссии. Отмечается рост уровня готовности команд оборонного ведомства Узбекистана, команда которого по итогам прошлого года заняла 3-е место в общем зачете. Сборной Вьетнама удалось с 11-го места переместится на 4-е. Традиционно в первую десятку входят страны ШОС и ОДКБ. Военнослужащие из Лаоса, прошедшие обучение в российских военных вузах в 2020 году, впервые участвуя в конкурсе «Чистое небо», заняли 2-е место вслед за российской командой. Этот результат - очередное свидетельство того, что отечественная система подготовки является одной из лучших в мире. За время проведения Армейских игр - 37 рекордов (по скорости, точности, глубинам). Десять из них принадлежат иностранным командам. То есть мы не одни лучшие из лучших - все стремятся показать себя. Надо отметить и то, что весомую лепту в успех вносят предприятия, компании, специалисты которых каждый год готовят вооружение и технику к Играм. И, кстати, АрМИ наряду с Международным военно-техническим форумом «Армия» - хорошая возможность продемонстрировать вооружение и военную технику в действии.

- Российскую технику?

- Да, но не только. Китай, например, выступает исключительно на своей технике, в какой-то части Индия. Из КНР к нам обычно приезжает самая большая делегация, со своей техникой, своими горюче-смазочными материалами, своими боеприпасами. Практически три железнодорожных эшелона прибывают сюда. Их специалисты занимаются маслами, топливом. Танки, например, Народно-освободительной армии Китая практически каждый год прибавляют по мощности двигателя 50-100 лошадиных сил. Параллельно идет облегчение веса за счет использования новых материалов, кто-то делает новые катки, много чего еще. Я хочу, чтобы читатели понимали, что это уже даже не «Формула-1». Потому что здесь надо обеспечить много разных вещей. При облегчении надо сохранить соответствующую защиту, при скорости надо сохранить проходимость, а еще надо сохранить живучесть, скорострельность, возможность выполнять задачу и днем и ночью, и много чего еще. Был случай, когда одна из команд пыталась облегчить танк до максимума и практически напрямую соединила кабели связи. Провода скрутили, убрали, в результате у экипажа на втором круге где-то что-то рассоединилось, связь была потеряна. А потеря связи - потеря управления.

- Что делать с такими командами?

- Такие команды сразу снимаются с состязаний, поскольку на первом месте при проведении любого конкурса стоит безопасность участников, судей и зрителей.

- Сергей Кужугетович, сколько конкурсов всего будет проведено в этом году? Какие из них пройдут впервые?

- В программу АрМИ-2021 включено 34 конкурса. Один из них - «Саянский марш» - уже прошел в апреле в Красноярском крае. Там соревновались горные подразделения в зимних условиях. В этом конкурсе участвовали семь команд. Наши ребята заняли первое место, Китай - на втором месте, у Узбекистана - бронза, что для команды Узбекистана большое достижение. С 22 августа по 4 сентября пройдет 33 конкурса, в том числе три новых. Во-первых, «Тактический стрелок» - динамично развивающееся состязание по армейской тактической стрельбе. На этот конкурс заявлено 17 команд. Еще один новый конкурс - «Меридиан», состязание военных топографов, которые должны будут, в том числе с использованием самых современных средств навигации по незнакомой местности, выстроить полетное задание для высокоточного оружия. В нем примут участие шесть команд. Ну и поскольку не одними «боевыми действиями» мы живы, 20 команд из разных стран готовятся принять участие в конкурсе «Армия культуры». Это не конкурс самодеятельности, в нем выступят профессиональные артисты, которые представят творческие коллективы Вооруженных сил своих стран, как у нас, например, Ансамбль имени Александрова, ансамбли видов и родов войск Вооруженных сил, военных округов и флотов. Так что искусство танца и музыка будут высокой пробы, равно как и судейство на конкурсе.

- Не могу не спросить о медицинском обеспечении. Несмотря на успехи вакцинации, коронавирус в мире еще не побежден. Как на Играх будет обеспечиваться защита участников и зрителей от COVID-19?

- Будем использовать прошлогодний опыт, когда выполнение установленных санитарно-эпидемиологических требований и предпринятые дополнительные меры позволили избежать вспышек распространения инфекции. Совместно с государствами-соорганизаторами Игр у нас выработаны единые требования по противодействию инфекции. В пунктах пропуска по прибытии в Россию у иностранных коллег проверялись сертификаты, паспорта вакцинации, справки. Проводились карантинные мероприятия с проведением ПЦР-исследований. Все российские участники Игр провакцинированы.

- Одновременно с Армейскими играми пройдет Международный военно-технический форум «Армия». Он откроется 23 августа. Сколько стран будет представлено на форуме в этом году, сколько зарубежных делегаций выразили готовность приехать?

- Сегодня подтвердили готовность участвовать в форуме 97 стран. Делегации 34 из них будут возглавляться руководством военных ведомств. В прошлом году, кстати, участников было чуть меньше, 92 страны. Более 20 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения выставят около полутора тысяч предприятий, в том числе из 12 иностранных государств. Уникальность нашего форума заключается в том, что мы, как и в прошлые годы, покажем вооружение и военную технику не только в статике, но и в динамике со стрельбой.

- Ожидается ли подписание контрактов с оборонной промышленностью?

- Да, в этом году на форуме планируем подписать 45 государственных контрактов примерно на 500 миллиардов рублей. Будут подписаны контракты на поставку робототехнических комплексов «Уран-14», систем дистанционного минирования, артиллерийских систем и тяжелых огнеметных систем, спецтехники для Сухопутных войск, танков Т-90М и на модернизацию танков Т-90. Подпишем контракт на строительство разведывательных кораблей и минных тральщиков, на поставку и модернизацию авиатехники, на закупку высокоточного оружия.

- Сергей Кужугетович, на что вы посоветуете посетителям форума обратить особое внимание в этом году?

- Мероприятия форума проходят не только в военно-патриотическом парке «Патриот», на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, но также во всех военных округах и на Северном флоте. Его формат, как и прежде, предусматривает выставочные экспозиции, демонстрационные и научно-деловые программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия. В этом году на территории КВЦ «Патриот» в рамках проводимого в Российской Федерации Года науки и технологий в павильоне А рекомендую посетить тематический кластер технологий искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий. Это очень важное направление, по которому у нас есть хорошая динамика, и мы покажем, где сегодня находимся, без прикрас. На экспозиции Военного инновационного технополиса «ЭРА» будут представлены лучшие разработки победителей специализированных выставок «День инноваций Минобороны России» в вузах и научно-исследовательских организациях Министерства обороны. Совместно с коллегией Военно-промышленной комиссии Российской Федерации мы формируем экспозицию «Диверсификация ОПК России». На открытой площадке КВЦ «Патриот» будут продемонстрированы перспективные образцы ВВСТ, применяемые в Арктической зоне в рамках специализированной экспозиции «Арктика». В авиационном кластере форума на аэродроме Кубинка будут представлены экспозиции современной и перспективной авиационной техники и вооружения. 25-26 августа в рамках форума состоится чемпионат по управлению БпЛА и робототехническими комплексами. Там, конечно, мы покажем, в частности, боевые роботы, роботы-разведчики, роботы разминирования, роботы для тушения пожаров и работы в опасных средах.

- Спасибо за содержательную беседу!