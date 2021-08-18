В Подмосковье состоялась пристрелка бронетехники для «Танкового биатлона»

В Подмосковье, на полигоне Алабино, состоялась пристрелка бронетехники для конкурса Армейских международных игр «Танковый биатлон».

Напомним, в конкурсе участвуют 19 стран из разных регионов мира. Суть конкурса - пройти на время специально созданную танковую трассу, преодолеть препятствия, поразить мишени, не получая штрафных очков.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье прошла жеребьевка на конкурс «Танковый биатлон».