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В Подмосковье состоялась пристрелка бронетехники для «Танкового биатлона»

Тимур Шерзад
12:31 18.08.2021
Напомним, в конкурсе участвуют 19 стран из разных регионов мира. Суть конкурса - пройти на время специально созданную танковую трассу, преодолеть препятствия, поразить мишени, не получая штрафных очков. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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В Подмосковье, на полигоне Алабино, состоялась пристрелка бронетехники для конкурса Армейских международных игр «Танковый биатлон». 

Напомним, в конкурсе участвуют 19 стран из разных регионов мира. Суть конкурса - пройти на время специально созданную танковую трассу, преодолеть препятствия, поразить мишени, не получая штрафных очков. 

Ранее сообщалось, что в Подмосковье прошла жеребьевка на конкурс «Танковый биатлон». 

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