В Подмосковье состоялась пристрелка бронетехники для «Танкового биатлона»
Напомним, в конкурсе участвуют 19 стран из разных регионов мира. Суть конкурса - пройти на время специально созданную танковую трассу, преодолеть препятствия, поразить мишени, не получая штрафных очков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
В Подмосковье, на полигоне Алабино, состоялась пристрелка бронетехники для конкурса Армейских международных игр «Танковый биатлон».
Напомним, в конкурсе участвуют 19 стран из разных регионов мира. Суть конкурса - пройти на время специально созданную танковую трассу, преодолеть препятствия, поразить мишени, не получая штрафных очков.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье прошла жеребьевка на конкурс «Танковый биатлон».