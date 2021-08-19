В стране и мире Краснодарский губернатор прогулялся по затопленной Анапе Кира Карон В Анапе губернатор вместе с мэром Анапы осмотрел последствия сильных ливней. © Видео: Anapa Today • Анапа Сегодня, ВКонтакте © Фото: Anapa Today • Анапа Сегодня, ВКонтакте Читайте нас на: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе с мэром Анапы Василием Швецом осмотрел последствия сильных ливней. Главу региона запечатлели на затопленных улицах курортного города в резиновых сапогах. Видео разместили очевидцы в Сети. «Посетил наиболее пострадавшие территории Анапы и Темрюкского района. Там сегодня необходимо максимально быстро откачать воду из всех подтопленных домов и начать выплаты пострадавшим», - написал на своей странице в Instagram Кондратьев. Губернатор отметил, что ливни нанесли серьезный ущерб Краснодарскому краю. Пострадали 33 населенных пункта в шести муниципалитетах. Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней на Кубани оказались подтоплены свыше полутора тысяч домов. Причиной непогоды стал мощный циклон, пришедший в регион в пятницу. В связи с разгулом стихии в нескольких муниципалитетах Краснодарского края был введен режим ЧС. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика