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Краснодарский губернатор прогулялся по затопленной Анапе

Кира Карон
11:17 19.08.2021
В Анапе губернатор вместе с мэром Анапы осмотрел последствия сильных ливней.
© Видео: Anapa Today • Анапа Сегодня, ВКонтакте © Фото: Anapa Today • Анапа Сегодня, ВКонтакте
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе с мэром Анапы Василием Швецом осмотрел последствия сильных ливней. Главу региона запечатлели на затопленных улицах курортного города в резиновых сапогах. Видео разместили очевидцы в Сети.

«Посетил наиболее пострадавшие территории Анапы и Темрюкского района. Там сегодня необходимо максимально быстро откачать воду из всех подтопленных домов и начать выплаты пострадавшим», - написал на своей странице в Instagram Кондратьев.

Губернатор отметил, что ливни нанесли серьезный ущерб Краснодарскому краю. Пострадали 33 населенных пункта в шести муниципалитетах.

Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней на Кубани оказались подтоплены свыше полутора тысяч домов. Причиной непогоды стал мощный циклон, пришедший в регион в пятницу. В связи с разгулом стихии в нескольких муниципалитетах Краснодарского края был введен режим ЧС.

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