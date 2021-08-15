Более полутора тысяч домов оказались подтоплены из-за ливней на Кубани

Более полутора тысяч домов и более трех тысяч придомовых территорий оказались подтоплены на Кубани из-за непогоды. Подтопления зафиксированы в 31 населенном пункте. Об этом сообщает пресс-служба регионального оперштаба.

«В результате прохождения циклона в 31 населенном пункте подтопило 1775 домовладений, 3113 придомовых территорий, 6 социально-значимых объектов и участок краевой автомобильной дороги Новороссийск - Керчь», – говорится в сообщении.

Уточняется, что движение по автодороге Новороссийск - Керчь восстановлено.

По информации краевого оперштаба, в настоящей момент остается подтоплено 210 частных домовладений, 1900 придомовых территорий.

Ранее стало известно, что десятки отелей оказались повреждены из-за непогоды в Анапе. Туристов эвакуировали в пункты временного размещения.

Мощный циклон накрыл Краснодарский край в пятницу. За сутки с 12 на 13 августа в Анапе выпало более 152,2 мм осадков. По словам синоптиков, это четырехмесячная норма для данного региона. Из-за разгула стихии в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС, в 11 населенных пунктах произошло отключение электроснабжения.