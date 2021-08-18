Шойгу поручил обеспечить прекращение судебной работы по земельному участку Минобороны в Красноярске

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил принять меры по прекращению судебной работы относительно неиспользуемых земельных участков Минобороны, которые спланированы к передаче в муниципальную собственность Емельяновского района Красноярска.

Глава военного ведомства создал рабочую группу из представителей Департамента военного имущества Минобороны и региональных властей Красноярского края.

В ходе анализа земельный участок рядом с селом Совхоз «Сибиряк» был признан не имеющим перспектив для дальнейшего использования в интересах Минобороны.

До этого с просьбой к министру о передаче земель местным властям обращались рабочие завода «Красмаш».

«Мы внимательно рассмотрим этот вопрос. Думаю, в ближайшие даже не месяцы и не недели по этому поводу примем решение», - сказал Сергей Шойгу.

Как отметил глава военного ведомства, в Минобороны к таким просьбам всегда подходят крайне внимательно.