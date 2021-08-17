Шойгу передал земельный участок Минобороны Красноярскому краю
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу принял решение о передаче неиспользованного земельного участка военного ведомства в Емельяновском районе Красноярского края региональным властям, сообщили в Минобороны.
«По результатам проведенного анализа земельный участок рядом с селом Совхоз Сибиряк признан не имеющим перспектив для дальнейшего использования в интересах военного ведомства», - говорится в сообщении.