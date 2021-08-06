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Шойгу пообещал передать Красноярску территорию пустующего военного городка

Андрей Аркадьев
Алексей Кошкин
13:11 06.08.2021
По его словам, Минобороны уже ведет работу с профильными организациями, которые занимаются привлечением территорий и земель для жилищного строительства для нужд, в том числе и Красноярска.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Zmey Kaa Kobra, Wikimedia
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Вопрос о передаче земель бывшего военного городка Красноярску решат в скором времени, сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на встрече с представителями Красноярского машиностроительного завода.

«Думаю, в ближайшие даже не месяцы и не недели - в ближайшие дни по этому поводу примем решение. Скорее всего, оно будет положительным», - сказал министр обороны РФ.

Шойгу отметил, что в Минобороны хотели бы, чтобы за счет передаваемых земель и инвестиций создавались центры военно-патриотического воспитания «Авангард», открывались военно-патриотические парки, такие как «Патриот» в Подмосковье, развивалось движение «Юнармия».

Министр добавил, что для военного ведомства важно, чтобы в стране росли достойные граждане - патриоты страны, которые могли бы проходить начальную военную подготовку.

Ранее Шойгу заявил о том, что испытания ракеты «Сармат» должны закончиться в 2022 году.

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