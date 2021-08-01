Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США назвали причину отказа от санкций против «Северного потока-2»

Иван Линдеманн
07:31 01.08.2021
На прошлой неделе США и Германия договорились по «Северному потоку-2». В совместном заявлении сторон говорится, что для строительства трубопровода нужно сохранить поставки газа через Украину и после 2024 года, когда истекает соглашение между Москвой и Киевом.
В США назвали причину отказа от санкций против «Северного потока-2»
© Фото: Stefan Sauer dpa Globallookpress
Читайте нас на:

Президент США Джо Байден отказался вводить против «Северного потока-2» санкции из-за желания защитить американские компании. Так считает колумнист журнала Foreign Policy Элизабет Броу.

«Санкции США против компаний позволяют другим странам вводить санкции против американских компаний. Более того, санкции США могут убедить компании перестать торговать в долларах, а это может значительно ослабить роль Соединенных Штатов в мире», - пишет журналист.

Броу уверена, что жесткие санкции против США может ввести, например, Китай. Она напомнила о «карательных» тарифах на австралийское вино. Это произошло после того, как власти страны потребовали провести независимое расследование о возникновении коронавируса в Китае.

Журналист также описала ситуацию, когда, например, американские компании выигрывают контракт на строительство объектов инфраструктуры на Тайване. Если бы такие договоренности не понравились Пекину, он мог бы наложить ограничения.

«Если Китай начнет использовать санкции так же, как это делают Соединенные Штаты, американские компании могут вскоре узнать, что их международные активы оказались не подлежащими страхованию», - сообщила Броу.

Напомним, что на прошлой неделе США и Германия договорились по «Северному потоку-2». В совместном заявлении сторон говорится, что для строительства трубопровода нужно сохранить поставки газа через Украину и после 2024 года, когда истекает соглашение между Москвой и Киевом. Также Берлин обязуется добиваться от Брюсселя санкций против РФ, если та будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния.

Возможный преемник канцлера ФРГ Ангелы Меркель, председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет сообщил, что Германия не допустит использование Россией «Северного потока – 2» в качестве рычага геополитического давления. В Москве подобные обвинения неоднократно отвергали.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.