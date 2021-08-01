В США назвали причину отказа от санкций против «Северного потока-2»

Президент США Джо Байден отказался вводить против «Северного потока-2» санкции из-за желания защитить американские компании. Так считает колумнист журнала Foreign Policy Элизабет Броу.

«Санкции США против компаний позволяют другим странам вводить санкции против американских компаний. Более того, санкции США могут убедить компании перестать торговать в долларах, а это может значительно ослабить роль Соединенных Штатов в мире», - пишет журналист.

Броу уверена, что жесткие санкции против США может ввести, например, Китай. Она напомнила о «карательных» тарифах на австралийское вино. Это произошло после того, как власти страны потребовали провести независимое расследование о возникновении коронавируса в Китае.

Журналист также описала ситуацию, когда, например, американские компании выигрывают контракт на строительство объектов инфраструктуры на Тайване. Если бы такие договоренности не понравились Пекину, он мог бы наложить ограничения.

«Если Китай начнет использовать санкции так же, как это делают Соединенные Штаты, американские компании могут вскоре узнать, что их международные активы оказались не подлежащими страхованию», - сообщила Броу.

Напомним, что на прошлой неделе США и Германия договорились по «Северному потоку-2». В совместном заявлении сторон говорится, что для строительства трубопровода нужно сохранить поставки газа через Украину и после 2024 года, когда истекает соглашение между Москвой и Киевом. Также Берлин обязуется добиваться от Брюсселя санкций против РФ, если та будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния.

Возможный преемник канцлера ФРГ Ангелы Меркель, председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет сообщил, что Германия не допустит использование Россией «Северного потока – 2» в качестве рычага геополитического давления. В Москве подобные обвинения неоднократно отвергали.