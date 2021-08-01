Кандидат в канцлеры Германии пригрозил РФ санкциями из-за «Северного потока - 2»

Возможный преемник канцлера ФРГ Ангелы Меркель, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет сообщил, что Германия не допустит использование Россией «Северного потока – 2» в качестве рычага геополитического давления. Такое заявление он сделал в интервью польской газете Rzeczpospolita.

В случае необходимости ФРГ может ввести санкции в отношении РФ, отметил Лашет.

«Если Россия снова совершит агрессивные действия, направленные против Украины, то Германия примет меры на национальном уровне», — сказал он.

Кроме того, заявил кандидат на пост канцлера, страна будет выступать за штрафные меры со стороны Евросоюза.

При помощи «Северного потока – 2» Европа сможет отреагировать на якобы деструктивную деятельность РФ, добавил Лашет. Он подчеркнул, что считает недопустимыми так называемые «нарушения международного права» со стороны России, сообщают «Известия».

В конце июля Соединенные Штаты и Германия достигли соглашения относительно вопроса завершения строительства газопровода «Северный поток – 2». По сведениям издания The Wall Street Journal, США изменят политику и перестанут препятствовать строительным работам, тогда как ФРГ обязуется помочь Украине в области энергетики и по ряду дипломатических моментов.