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Кандидат в канцлеры Германии пригрозил РФ санкциями из-за «Северного потока - 2»

Анна Касаткина
03:06 01.08.2021
При помощи газопровода Европа сможет отреагировать на якобы деструктивную деятельность РФ, отметил лидер ХДС Армин Лашет.
Кандидат в канцлеры Германии пригрозил РФ санкциями из-за «Северного потока - 2»
© Фото: Eibner-Pressefoto via www.imago-www.imago-images.de Globallookpress
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Возможный преемник канцлера ФРГ Ангелы Меркель, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет сообщил, что Германия не допустит использование Россией «Северного потока – 2» в качестве рычага геополитического давления. Такое заявление он сделал в интервью польской газете Rzeczpospolita.

В случае необходимости ФРГ может ввести санкции в отношении РФ, отметил Лашет.

«Если Россия снова совершит агрессивные действия, направленные против Украины, то Германия примет меры на национальном уровне», — сказал он.

Кроме того, заявил кандидат на пост канцлера, страна будет выступать за штрафные меры со стороны Евросоюза.

При помощи «Северного потока – 2» Европа сможет отреагировать на якобы деструктивную деятельность РФ, добавил Лашет. Он подчеркнул, что считает недопустимыми так называемые «нарушения международного права» со стороны России, сообщают «Известия».

В конце июля Соединенные Штаты и Германия достигли соглашения относительно вопроса завершения строительства газопровода «Северный поток – 2». По сведениям издания The Wall Street Journal, США изменят политику и перестанут препятствовать строительным работам, тогда как ФРГ обязуется помочь Украине в области энергетики и по ряду дипломатических моментов.

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