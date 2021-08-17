Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 1 941

В Гаити печальная статистика жертв землетрясения пополняется с каждым днем. По уточненным данным, число погибших в результате природной стихии возросло до 1 941. Как сообщило управление гражданской защиты республики, ранены более девяти тысяч человек.

«На 17 августа зарегистрирован 1 941 погибший: 1 597 человек - в департаменте Юг, 205 жителей - в департаменте Гранд-Анс, 137 тел найдено в департаменте Нипп и еще двое погибших - в департаменте Северо-Запад», - цитирует ТАСС заявление ведомства.

Власти подсчитали, что более 100 тысяч зданий в регионе разрушены полностью или частично. Спасатели продолжают искать людей под завалами.

После того, как стали известны масштабы катастрофы в результате обрушившегося на остров землетрясения магнитудой 7,2 балла, правительство на месяц ввело в стране режим чрезвычайного положения.