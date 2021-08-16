Сотрудник ВОЗ погиб в результате землетрясения на Гаити

В Гаити жертвами землетрясения стали 1 297 человек. В больницах находятся тысячи раненых. Среди погибших - эпидемиолог Усман Туре. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Как отмечается, доктор Усман Туре был направлен в Гаити для реагирования на ситуацию с коронавирусом. Он был выдающимся эпидемиологом из Гвинеи, который помог одолеть Эболу в Западной Африке.

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри сообщил о том, что власти вводят режим чрезвычайного положения на территории всего государства.

Ранее в субботу, 14 августа, землетрясение, оцененное в 7,2 балла, разрушило тысячи домов. Больший урон принял на себя город Ле-Ке - там обрушилось многоэтажное здание гостиницы.