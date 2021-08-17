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Число жертв землетрясения в Гаити выросло до 1419 человек

Анна Берестовая
01:56 17.08.2021
Число погибших в результате мощного землетрясения в Гаити возросло до 1419 человек.
Число жертв землетрясения в Гаити выросло до 1419 человек
© Фото: Katherine Hernandez XinHua Globallookpress
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Количество человек, погибших в результате мощного землетрясения в Гаити, возросло до 1419. Соответствующими данными поделилось агентство France-Presse со ссылкой на службы гражданской обороны государства.

Помимо этого выросло число пострадавших, достигнув свыше 6,9 тысяч человек. По информации прессы, буйство стихии привело к разрушению более 37 тысяч домов.

В связи с произошедшим власти Гаити объявили общенациональный траур по жертвам трагедии. Об этом, согласно сведениям ТАСС, объявил премьер-министр страны Ариэль Анри в эфире государственного телеканала. Траур продлится три дня.

Ранее говорилось о 1297 погибших в результате землетрясения. Из-за сильных подземных толчков магнитудой 7,2 , зарегистрированных в воскресенье, в стране был объявлен режим ЧП.

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