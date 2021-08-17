Сдавшая в восемь лет ЕГЭ девочка не поступила в МГУ на бюджет

Алиса Теплякова, успешно сдавшая в восемь лет ЕГЭ, не поступила на психологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова на бюджет. Как сообщает ТАСС, ее имя не значится в списке.

Отмечается, что Теплякова сдала вступительное испытание по биологии на 48 баллов из 100 возможных. Ректор МГУ сообщил, что не знает, сколько баллов ЕГЭ получила девятилетняя абитуриентка, поэтому шансы Алисы на поступление ему не известны.

Ранее Алиса рассказала, что хотела поступить в школу уже в четыре года, но из-за ограничений образовательной системы ей пришлось писать президенту.