Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сдавшая в восемь лет ЕГЭ девочка не поступила в МГУ на бюджет

Алексей Курильченко
21:10 17.08.2021
В списке поступивших на психфак МГУ не значится имя девочки, сдавшей ЕГЭ в восемь лет.
Сдавшая в восемь лет ЕГЭ девочка не поступила в МГУ на бюджет
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Алиса Теплякова, успешно сдавшая в восемь лет ЕГЭ, не поступила на психологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова на бюджет. Как сообщает ТАСС, ее имя не значится в списке.

Отмечается, что Теплякова сдала вступительное испытание по биологии на 48 баллов из 100 возможных. Ректор МГУ сообщил, что не знает, сколько баллов ЕГЭ получила девятилетняя абитуриентка, поэтому шансы Алисы на поступление ему не известны.

Ранее Алиса рассказала, что хотела поступить в школу уже в четыре года, но из-за ограничений образовательной системы ей пришлось писать президенту.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:20 В стране и мире
Путин выразил соболезнования родным и близким погибших членов экипажа Ил-112В
19:48 В стране и мире
Трое детей госпитализированы после ДТП под Иваново
19:18 Армия
Военные моряки примут участие в виртуальном туре по крейсеру «Аврора»
16:35 В стране и мире
Ректор МГУ заявил, что все студенты будут учиться очно
15:27 В стране и мире
Попова заявила о скором появлении пятой российской вакцины от COVID-19
Популярное
Видео
Рыбаки поймали косяк смертельно ядовитых рыб на Сахалине
МИД РФ: результат высокомерия НАТО - беспардонные просьбы к ОДКБ открыть границы
В небе Узбекистана столкнулись МиГ-29 и афганский Embraer
Видео
Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в составе сборной РФ на ЧМ-2022
Видео
Эксперт по Афганистану объяснил уход США и успех талибов*
ФСБ рассекретила документы о том, как японцы отправляли на опыты граждан Китая и СССР
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.