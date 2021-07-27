Девятилетняя девочка сдала вступительные экзамены в МГУ

Москвичка Алиса Теплякова, которой недавно исполнилось девять лет, сдала вступительные экзамены в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Ректор Виктор Садовничий отметил, что сейчас в университете проходит этап отбора и зачисления абитуриентов, и у него уже был опыт приёма в вуз ребят возрастом 14-15 лет.

«Любой врач скажет, что ребенок еще формируется, такие ребята требуют особого внимания», — цитирует Садовничего РИА Новости.

Кроме того, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова сообщил, что не знает, сколько баллов ЕГЭ получила девятилетняя абитуриентка, поэтому шансы Алисы на поступление ему не известны. Но в случае успешного зачисления девочки Садовничий выказал желание, чтобы Алисе выделили педагога-психолога для ее дальнейшего комфортного обучения.

Ранее в пресс-службе психологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова сообщили, что факультет готов принять Алису Теплякову, если она успешно сдаст вступительные испытания. В вузе также выразили желание оказать девочке помощь в вопросах, которые могут вызвать затруднения и переживания.