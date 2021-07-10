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Восьмилетняя девочка-вундеркинд Алиса рассказала о своих планах после окончания школы

Алена Миронова
Надежда Котормус
10:42 10.07.2021
Алиса стала самым юным владельцем аттестата о среднем образовании в России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Москве восьмилетняя девочка по имени Алиса стала самым юным владельцем аттестата о среднем образовании в России - она сдала единый государственный экзамен, после чего специальная комиссия признала, что программа ей полностью освоена.

Уже в четыре года девочка поняла, что хочет в школу, однако сама образовательная система не оказалась готова принять маленькую первоклассницу. Учебные заведения отказывали одним за другим. Алисе пришлось даже писать президенту.

«Алиса написала письмо печатными буквами. Не помню начало "Владимир Владимирович…", по-моему, "меня зовут Алиса, мне 4 года. Я хочу учиться в школе. Возьмите меня в первый класс"», - рассказал отец Алисы Евгений Тепляков.

Заниматься с ребенком родители начали самостоятельно - именно это помогло достичь таких результатов. У мамы за плечами - мехмат МГУ и магистратура финансовой академии. У папы - факультет психологии, факультет вычислительной математики и кибернетики, а так же ученая степень в области молекулярной биологии.


«Образовательный процесс у нас обычно разделен между младшими и старшими. Младшие находятся, как правило, со мной в одной комнате, старшие находятся с папой. Папа с ними, во-первых, занимается чтением, а во-вторых, он находит пробелы, устраняет их, я со старшими занимаюсь больше математикой», - рассказала мама Алисы Наталья Теплякова.

В семье Тепляковых – всего 7 детей. Все занимаются дома. И пока ровесники думают - хотят ли они вообще ходить в школу, Алиса уже присматривает вуз.

«Папа мне говорил ,что институт люди изучают 4 года, а школу 11, поэтому инстутит он должен быть чуть-чуть легче и если очень постараться, то может быть и его тоже можно пройти ускоренно», - поделилась Алиса.

Младший брат от сестры не отстает – в 7 лет мальчик получил аттестат за 9-ый класс.

«Быть ученым хотел, только каким не знаю, по какому предмету. После института пойти в аспирантуру, после в доктора наук»,- рассказал брат Алисы Хеймдалль Тепляков.

Родители юной выпускницы уверены в том, что понимать ребенка и на каждом этапе развития уметь поддержать его интерес - вот настоящий залог успеха. Глава семейства посвятил себя именно раскрытию потенциала детей. Тепляковы уже открыли семейный детский сад.

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