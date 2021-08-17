В МИД РФ прокомментировали высылку дипломата из Северной Македонии

Дипломата РФ в Северной Македонии объявили персоной нон грата уже после завершения его командировки. Несмотря на это, подобные решения Скопье наносят ущерб отношениям двух государств. Об этом сообщили в МИД РФ. Отмечается, что в ответ на недружественные действия будут приняты меры.

«Власти Северной Македонии объявили "persona non grata" дипломата российского Посольства в Скопье. На этот раз речь идет о сотруднике, который завершил свою командировку еще до того, как данное решение было обнародовано», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

О высылке дипломата РФ сообщил глава МИД Северной Македонии Буяр Османи. Это уже второй высланный из страны дипломат РФ за год.