Власти Северной Македонии высылают российского дипломата

Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи сообщил, что власти страны высылают второго российского дипломата в этом году. Об этом он сообщил на брифинге.

«Так как информация этого рода обычно носит секретный характер, не могу раскрывать детали, но МИД сейчас получит подтвержденные и задокументированные сведения о поведении аккредитованного иностранного дипломата», - сказал Османи.

Он добавил, что поведение дипломата противоречит принципам Венской конвенции.

Ранее российский дипломат, высланный из Северной Македонии, покинул пределы республики. Имя, должность и другие личные данные высланного сотрудника не разглашаются.