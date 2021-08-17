Россия рассмотрит ответные меры после высылки российского дипломата из Северной Македонии

Россия рассмотрит ответные меры после объявления персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в Северной Македонии. Об этом заявили в дипмиссии.

«Данный сотрудник уехал из Северной Македонии за 10 дней до этого в связи с завершением командировки. В данный момент российская сторона рассматривает ответные меры», - передает РИА Новости слова представителя посольства.

Ранее глава МИД страны Буяр Османи заявил о высылке из страны второго российского дипломата в этом году. Напомним, ранее, в конце мая, Северная Македония выслала одного сотрудника российского посольства. МИД России принял ответные меры - объявил персоной нон грата македонского дипломата.