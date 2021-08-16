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На Камчатке обнаружен «черный ящик» упавшего Ми-8

Валентина Пескова
05:53 16.08.2021
Бортовой самописец, вместе с которым обнаружены еще три тела погибших, будет поднят со дна с помощью специального оборудования.
На Камчатке обнаружен «черный ящик» упавшего Ми-8
© Фото: МЧС РФ
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Бортовой самописец вертолета Ми-8, который разбился на Камчатке 12 августа, предположительно, удалось обнаружить внутри потерпевшей крушение машины. Осмотреть ее внутренности смогли с помощью специального оборудования, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

«Через люк с помощью специального оборудования в воздушном судне были обнаружены тела трех погибших и, предположительно, "черный ящик"... Для поднятия бортового самописца также будет привезено специальное оборудование», - указано на сайте правительства.

Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро. В машине находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, из них четверо не пострадали.

Спасателям удалось достать из воды тело пятого погибшего. По факту аварии идет расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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