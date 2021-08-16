Спасатели подняли тело пятой жертвы крушения Ми-8 на Камчатке

Тело пятого обнаруженного пассажира вертолета Ми-8, рухнувшего в области Курильского озера на Камчатке, извлекли из воды спасатели. В настоящее время операция по поиску жертв крушения воздушного транспорта продолжается.

Как сообщили в пресс-службе региона, в работе используются глубоководные аппараты Минобороны России. Также к делу привлечены водолазы ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю. Об этом пишет ТАСС.

Тело четвертого погибшего было поднято из озера ранее, в воскресенье, 15 августа. После этого работы были временно остановлены в связи со сложными погодными условиями.