Опубликовано видео с места возможной утечки газов на промзоне в Екатеринбурге

Корреспондент «Звезды» снял на видео промзону на юге Екатеринбурга, откуда поступила информация об утечке газов. По данным СМИ, вместе с утечкой произошел взрыв.

Видео снято возле въезда в промзону. На кадрах видно несколько машин МЧС и полиции. Обстановка на месте инцидента спокойная - ничто не говорит в том, что здесь мог произойти взрыв.

Ранее в региональном МЧС сообщили, что информация о взрыве на промзоне на юге Екатеринбурга не соответствует действительности. На месте инцидента был зафиксирован химический запах, однако уровень загрязнения оказался в пределах нормы.