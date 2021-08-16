СМИ: в промзоне на юге Екатеринбурга прогремел взрыв

По данным СМИ, на территории промзоны на юге Екатеринбурга прогремел взрыв. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

«В промышленной зоне в поселке Рудный в одном из цехов раздался взрыв», - сказал источник агентства «Интерфакс».

Ранее в Ливане взорвался топливный танкер. В результате взрыва погибли не менее двадцати человек. Десятки получили ранения.