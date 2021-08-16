В МЧС не подтвердили информацию о взрыве на промзоне в Екатеринбурге

По данным управления МЧС по Свердловской области, информация о взрыве на промзоне на юге Екатеринбурга не соответствует действительности. На месте инцидента был зафиксирован химический запах, однако уровень загрязнения оказался в пределах нормы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Для проверки информации на место выехали специалисты инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части города Екатеринбург. После замера проб воздуха предельно допустимых концентраций вредных веществ не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью гражданам нет. Информация о сопровождавших появление запаха хлопках не подтверждается», - сообщил И.о. руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Владимир Пургин.

Ранее в СМИ поступила информация о взрыве на промзоне в Екатеринбурге. По данным источника, жителей поселка Рудный на юге города попросили не выходить на улицу после сообщений об инциденте.